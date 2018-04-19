Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla beraber parlamenter sistem değiştirilmiş ve halkımızın kabul oylarıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasamızda yerini almıştır. 3 Kasım'da (2019) seçimlerin yapılması yönünde hükümetimiz, partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti zaman içerisinde azalmamış, artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesini beklemektedir, ümit etmektedir. Seçimleri yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize, 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik ülkemizde çalışmalar devam edecektir. ‘Son Başbakan olarak 16 ay daha süreniz var, neden böyle bir erken seçime gidiyorsunuz?’ sorusu gelebilir.

Şunu başından beri söylüyorum. Ülkemin ve milletimin geleceği benim şahsımın ikbalinden, geleceğinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü kararın, şahsi beklentileri bir tarafa bırakarak bugüne kadar hep arkasında olduk, olur dedik, bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya, ülkemin geleceği için, milletimizin selameti, başarısı, huzuru için gayret etmeye devam edeceğim."

BATILI LİDERLERERE... ÖNCE SİZ FETÖ'CÜLERİ VERİN

FETÖ mensuplarına hamilik yapan Batı, söz konusu kendi adamları olunca mesaj üstüne mesaj atıyor. Türkiye’nin gönderdiği onlarca klasör belgeye rağmen teröristbaşı Fetullah Gülen’i vermeye yanaşmayan ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson’a sahip çıktı. Trump, Twitter hesabından rahip Brunson’un Türkiye’de dayanaksız bir biçimde yargılandığını ve kendisinin masum olduğunu savundu. 8 FETÖ’cü askeri Türkiye’ye teslim etmeyen Yunanistan’a sessiz kalan AB Komisyonu Başkanı Jean Calude Juncker da Türkiye’nin elindeki iki Yunan askerin serbest bırakılmasını istedi.

AB RAPORUNA SERT TEPKİ: PAZARLIK ÜRÜNÜ OLARAK SATILMIŞ

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun yayımladığı Türkiye Raporu hakkında “Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz” eleştirisinde bulundu. Türkiye’nin uygulamalarının AİHM içtihatlarıyla çelişen bir tarafının olmadığının altını çizen Çelik, “Belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor. Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum” diye konuştu. Bakan Çelik, PKK’nın terör örgütü olduğunun altının çizilmesini olumlu karşıladıklarını ancak bunun karşılığını görmek istediklerini vurguladı.