Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmasının ardından bütün Türkiye’nin merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zirvesinden erken seçim kararı çıktı. Dün Cumhurbaşkanı Külliyesinde yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün Türkiye’yi ekrana kilitleyen tarihî toplantıda şunları söyledi:

Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisiyle oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Bu çerçevede sayın Bahçeli’nin dün (önceki gün) TBMM’deki grup konuşmasında ifade ettiği Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.

ESKİNİN HASTALIKLARI

Cumhurbaşkanı olarak şahsımın ve partimin uzun zamandır dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini yine Bahçeli’nin ön açması ve desteği ile 16 Nisan’da hayata geçirme imkanı bulduk. Buna göre Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Türkiye hâlâ 16 Nisan’dan sonra artık eski diye ifade edilebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ile hükûmetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor.

Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım’ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana oldu. Ancak gerek Suriye’de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Bahçeli’nin yaptığı çağrıyı bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.

VE 24 HAZİRAN 2018...

Türkiye’nin iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasına zorunlu kılıyor. Makro ekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden çıkarmamız şarttır. Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP meclis grupları olarak konu ile ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhâl başlayacaktır.”

YILDIRIM VE BAHÇELİ İMZALADI ORTAKTEKLİF TBMM'DE

Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması için Meclis kararı alınmasına yönelik seçim önergesi, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergeyi, AK Parti ve MHP Grup Başkanvekili ile beraberindekiler, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a verdi. Önergede, AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan, Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta'nın imzası bulunuyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, teklifin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandık, demokrasinin kendisidir. Memleketimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, her iki partiye ve diğer partilere başarılar diliyorum" dedi.

Önerge, TBMM Başkanlığına sunulmadan önce, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın makam odasında; AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri tarafından imzalandı.