Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim için 26 Ağustos 2018 tarihini önermişti. Erdoğan, Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran olmasına karar verdi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin önerdiği tarihin neden kabul edilmediğini açıkladı.

"26 AĞUSTOS YAZIN ORTASI"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi.

"BENİM KANAATİM KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI"

Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aday olması kanaatinde olduğunu belirtti.