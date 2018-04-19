Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında erken seçim çağrısının ardından Ankara’da baş döndüren bir trafik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli’nin başbaşa görüşmesi sonucunda yapılan açıklama ile 24 Haziran’da erken seçime gidilme kararı alındığı açıklandı. 24 Haziran’da yapılacak seçim ile Türkiye siyasi tarihindeki en büyük değişim ve dönüşümün yolu açılacak.

16 Nisan 2017’de kabul edilen anayasa referandumu ile Türkiye yapılacak erken seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetilecek. Bu sistemde Başbakanlık kaldırılarak tüm yetkiler Cumhurbaşkanlığı’nda toplanacak. Böylelikle daha hızlı bir sistem ile eski sistemin ağırlığı ortadan kalkmış olacak.

Yeni sistemde Başbakanlık olmayacağı için 66 gün sonra yapılacak seçimle birlikte Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak tarihe geçecek.