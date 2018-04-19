Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde bakanlar ve partinin tüm milletvekilleriyle bir araya geliyor.



HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI

24 Haziran seçim kararı sonrası hazırlıklar hız kazandı. Erdoğan bugün kurmaylarıyla bir araya geliyor. Kabine üyeleri ve milletvekilleri genel merkezde toplanmaya başladı.

İLK GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI

AK Parti'nin bu toplantısı, erken seçim açıklamasının ardından yapılacak ilk geniş kapsamlı toplantı olacak.



50 VEKİL KATILACAKTI AMA...



Öte yandan toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasından önce planlanmıştı ancak toplantıya 50 milletvekili katılacaktı. Erken seçim kararının ardından toplantıya tüm milletvekilleri ve parti kurmaylarının katılması yönünde karar alındı.