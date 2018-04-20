Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetten gelen “Erken seçim yok demiştiniz” eleştirilerine “Eğer siz siyasette kendinizi eski pozisyonunuza mahkûm ederseniz zaten siyaset yapamazsınız. Sürekli erken seçim çağrısı yapan, ‘hodri meydan’ diyen CHP’nin şu anda içine düştüğü durumu da görüyorsunuz. Bu süreçte birileri, kendi eksikliklerini, kendi hazırlıksızlıklarını bize birileri fatura etmeye kalkışmasın” karşılığını verdi.

AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’ni yapacağı tarihle ilgili soruya Ünal, “Eğer bizim haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı doğal olarak kongrelerimizi buna göre planlardık. Henüz daha gençlik kolları, kadın kolları kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan’da İzmir, 6 Mayıs’ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil.” karşılığını verdi.

AK Parti’nin her seçimde olduğu gibi güçlü bir sloganla, görsellerle, müzik ve filmlerle, iyi bir medya ve açık hava planlamasıyla ilgili çalışmaları olduğunu anlatan Ünal, şunları kaydetti: “Bu seçimin bizim açımızdan diğer seçimlerden bir farkı olacak. Biz yerinden, yerel internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Genel Başkanımızdan mahalle başkanımıza kadar bir saat içerisinde aynı dilin, söylemin, yorumun, bakış açısının ve bilginin paylaşıldığı, internetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanıldığı bir kampanyamız olacak.”

Ünal, AK Parti’nin en son yaptırdığı anketin sonucunun sorulması üzerine ise “En son yapılan anketi paylaştık. Ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu.” dedi. Kampanya sürecinin muhtemelen 15 Mayıs’ta başlayacağını belirten Ünal, AK Parti’nin bu süreçte iki il dışında kongre etkinliği düzenlediğini hatırlattı.