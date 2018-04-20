Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisinin seçim sonuçlarını bugüne kadar ekonomi verilerinden takip ettiğine işaret eden Bozdağ “Ekonomi nasıl bir tavır koyarsa genelde öyle çıkıyor ve dün seçim kararının açıklanmasını müteakip borsa 112 bini aştı, avroda dolarda düşüşler yaşandı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu, piyasaların bu karara verdiği desteği ve kararın sonuçlarını da satın aldığını göstermektedir” ifadelerini kullandı. Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan kaçtığını belirterek, şunları söyledi: Kendisi ikide bir Cumhurbaşkanımıza ‘Hodri meydan, gel yarışalım’ diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Eğer diyorsa ki ‘Ben de er oğlu erim, ben de bir başpehlivanım’ o zaman kispetini giyip, ‘Ben adayım’ diye çıkması lazım. Şimdi er meydanından nasıl kaçarız onun hesabını yapıyorlar. CHP’nin Genel Başkanı eğer cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bu şu demektir: ‘Biz CHP olarak Türkiye’nin iktidarına talip değiliz’.