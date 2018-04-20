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Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı
20.04.2018 - 17:13 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Kandilli Rasathanesi 150. yılı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Kuzey Irak ve yurt içinde öldürülen teröristlerin sayısını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugünde kadar 4 bin 250, Kuzey Irak'ta 346 ve yurt içinde ise 236 teröristinin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.
Etiketler : İstanbul,Kandilli Rasathanesi,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Afrin,Kuzey Irak,teröris,
556937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/556937.aspx
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