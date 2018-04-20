Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. "Son Başbakan olarak sizden helallik istiyorum" diyen Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilginç bir çağrıda bulundu.

"SONRA SIRA KALMAYACAK"

Yıldırım "CHP'de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak" ifadelerini kullanırken bu sözler AK Parti sıralarından büyük alkış aldı.

"HER ZAMAN SEÇİME HAZIR OLMAK ZORUNDASINIZ"

Başbakan Yıldırım yarıca, "Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.