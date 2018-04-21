Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oluyor. Soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasını yolda duyduğunu söyledi.

"2019'U VURGULADIM ÇÜNKÜ ARKADAŞLARIMIN NE DİYECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim tabi hafta başında da sayın Bahçeli ile bu hafta içinde bir görüşme arzumuz olmuştu. Sayın Bahçeli'nin de Çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olmuştu. Salı günü böyle bir durum ortaya çıkınca aynı gün benimde malum grup konuşmam vardı. Orada yine 2019'u vurguladım ben. Çünkü arkadaşlarımın henüz ne diyeceğini bilmiyordum.

Daha sonra hemen toplantı odamızda arkadaşlarımı toparladım ve ilk değerlendirmeyi yaptım. Bu değerlendirmeden sonra bir de geniş çaplı değerlendirelim istedim. Sonrasında bizim bizim için artık erken seçim noktasında bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba günü sabahı tekrar arkadaşlarımla bir görüşme yaptım.

"SEÇİM İÇİN OKULLARIN KAPANMA TARİHİNİ GÖZETTİK"

Sayın Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdik ve görüşmemiz esnasında teklifimizi bizlerde aynen kendi tekliflerine karşı teklif olarak sundum. Olumlu yaklaştılar ve 24 Haziran'ı gerek ülkemizde okulların kapanmasını düşünerek gerek üniversite imtihanlarının yapılacağını düşünerek, malum YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için. Burada çok seri karar alabilmenin bir ispatı da oldu bu. Hemen sayın başkana konuyu arkadaşlarım ilettiler ve hemen YÖK toplandı ve bir hafta sonraya imtihanları aldılar. Biz de 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk. 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapmış olduğu basın toplantısında açıklamış oldum. Böylece 24 Haziran artık yaz tatiline filan gitmeden bayramın hemen ertesinde, üniversite imtihanlarına hemen hazırlık noktasında 1 haftalık süreyi koyarak giriyoruz. Tekrar ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI YOLDA DİNLEDİM"

(Bahçeli'nin erken seçim konuşması) Ben o esnada yoldaydım. Ben Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasına başladığı anı dinledim. Yolda bir kısmını dinledim. Yolda dinlediğim 26 Ağustos tarihini Meclis'te Sayın Yıldırım ve Hayati Bey'le kısa bir değerlendirme yaptım. Öncesinde bir sufle görüşme olmadı.