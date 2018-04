Türkiye Gazetesi

ANKARA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim stratejisini belirmek amacıyla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkezi Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla dün Kızılcahamam’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara Bahçeli’nin cumhur ittifakını ortaya çıkaran sürecin dönüm noktalarını oluşturan ve partisinin TBMM’deki grup toplantısındaki açıklamalarının olduğu üç kitap dağıtıldı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, teşkilata erken seçimin tarihinin yakın olmasından dolayı hızlı ve etkili bir seçim kampanyası yürütülmesi talimatı verdi. Partililerden seçmene yeni sistemi, cumhur ittifakı ve erken seçimin ülkenin bekası için gereklilik olduğunun anlatılmasını isteyen Bahçeli, seçim çalışmaları sırasında cumhur ittifakına zarar gelmemesi için münakaşalara girilmemesi gerektiğini ifade etti.

MHP lideri Bahçeli, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasının MHP tarafından olumlu karşılandığını söyleyen Bahçeli, özetle şunları söyledi:

“Süre itibariyle 60 günü bulan çalışma dönemini kapsamaktadır. Geçmiş dönemde 60 gün kapsamında erken seçimler yapılmıştır. Dolayısıyla sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için yeterli bir zamandır. MHP, seçim için her zaman hazırlıklıdır.

Seçim stratejidir 2 esasa dayanmaktadır. Birisi güçlü be dengeli bir meclisin oluşması, ikincisi eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi olmasıdır. MHP’nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak kendi dava arkadaşlarını her ilin seçim çerçevesinde ön görülen sayılarla adaylarını belirlemek suretiyle çalışmasını sürdürecektir. Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması için gayret göstereceğiz, öte yandan cumhur ittifakı içinde MHP’nin siyasi kimliğini koruyan onu temsil eden bir kadroyla TBMM’de yer almaya çabalayacağız.



“ORTAK MİTİNG YAKIŞIK ALMAZ”

Cumhur ittifakını kurduk. Partiler kendi kimlikleriyle cumhur ittifakında yer almaktadırlar. Adaylar bu şekilde belirlenmektedir. Her partinin elemanı kendi partisine oy verecek. Böyle bir durumda ortak seçim çalışmalarında bulunmak, ortak miting yapmak yakışık olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır.

(İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceğiz) Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır. Hiçbir siyasi zihniyet, hiçbir siyasi aktör acziyet, atalet ve zafiyetinin faturasını oraya buraya çıkarmanın hazırlık ve hevesine kapılmamalıdır. Burada biraz dikkatli olmak lazım. Seçim ‘15 Temmuz’da olacak’ sloganıyla siyasallaşma sürecine girenler, 15 Temmuz’a gerçekten inanmış olsalar 6 ay öncesinde seçime girebilir parti niteliğine kavuşması gerekirdi. İlgi alanımızda değil. YSK seçime girsin diyorsa girsin. Ne olacak seçime girse? Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır. Bizde rıza gösteriyoruz.”