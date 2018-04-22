Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağını açıklaması muhalefet cephesinde şok etkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı adayı konusunda kriz yaşayan CHP’de kimin aday gösterileceği tartışması büyürken, dünden itibaren kulislerde, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 100 bin imza ile aday olacağı iddiası ortaya atıldı.

Erken seçim kararının açıklandığı 18 Nisan’dan itibaren Gül’e yakın eski siyasilerin yoğun bir görüşme trafiğine giriştiği öğrenildi. Bu temasları yürütenler arasında halen AK Parti içinde milletvekili olanların da bulunduğu iddia edildi. Başta bazı eski bakanlar olmak üzere Gül’e yakın eski siyasetçilerin Ankara’da CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile görüşmeler yaptığı belirtildi.



“İKNA OLDU” İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, adaylık konusuna önce “soğuk” bakan Gül’ün, dün itibarıyla kararını değiştirdiği ve 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için “önemli temaslar” gerçekleştirdiği belirtildi. Kulislerde, Gül’ün CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin desteğini almak istediği, ancak CHP içinde yaşanan “kaos” ve Akşener’in adaylıkta ısrar etmesinden dolayı “rahatsızlığını” dile getirdiği ileri sürüldü. Gül’e yakın eski siyasetçilerin ortak bir tavır geliştirilmesi için son ana kadar temaslarını sürdüreceği belirtiliyor. Bu temasları yürüten isimlerin, Gül’ün “ortak aday” olarak çıkmasını sağlamayı hedefledikleri, bu yolla “karşı blok” oluşturarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakma planı yaptıkları da iddialar arasında.



Eski sisteme dönüş

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Gül, 100 bin imza ile aday olması ve seçimleri kazanması durumunda "yeniden parlamenter sisteme geçilmesi" garantisi verecek. Ankara kulislerini karıştıran bu iddialara rağmen Gül’ü yakından tanıyan bazı isimler ise adaylık iddiasının gerçekçi olmayacağını belirterek, “Birtakım temaslar olabilir ama bu temaslar Gül’ün inisiyatifinde olan şeyler değil. Sayın Gül siyaset defterini çoktan kapattı” görüşünü dile getirdi.