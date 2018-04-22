Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li heyet ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Hukukun ve milletin iradesinin önüne konulan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.