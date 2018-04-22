CHP’li heyet ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Hukukun ve milletin iradesinin önüne konulan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.
Akşener'den CHP açıklaması
22.04.2018 - 17:33 | Son Güncelleme: 22.04.2018 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meral Akşener, CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.
Etiketler : Akşener,
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