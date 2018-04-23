Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk siyasi tarihinde dün daha önce örneği görülmemiş bir durum yaşandı. Anamuhalefet partisi CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Meral Akşener’in partisinin Meclis’te grup kurarak 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlere katılmasının önünü açmak için atılan adım, saatler içinde CHP’nin başına patladı. Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu duyurdu. Yani CHP’li vekiller istifa ettiğiyle kaldı.



İKİ LİDERİN GECE ZİRVESİ

Sürpriz karardan önce, gece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, İstanbul’da gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Kamuoyuna duyurulmayan buluşmada, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adayları ele alındı. Sabah da 15 milletvekili basın toplantısı düzenleyerek İYİ Parti’ye katıldıklarını duyurdu.

Kararı açıklayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Demokrasinin kazanması için demokratik bir tasarruf ile CHP’ye mensup 15 sayın milletvekili partimizden istifa ettiler İYİ Parti’ye katıldılar. Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik, gasba, kumpasa zırh olmuşlardır. Bu İYİ Parti’ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur” dedi.



KAHRAMANLAR!

Ardından söz alan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da emri Kılıçdaroğlu’nun verdiğini söyledi. “Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar” diyen Tezcan “15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatıyla bir parti göre-vini yerine getirmek üzere CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişlerdir. Bu tarihî bir sorumluluk, görevdir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasiyi ve demokratik yarışını kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır. Bu kolay bir iş değildir zor bir görevdir. Kendilerine Genel Başkanımız, ben ve parti örgütümüz, millet teşekkür ediyor” ifadelerini kullandı.



İSTİFA ETMEZLERSE...

İYİ Parti’nin kongresini yaptığı tarih itibarıyla 24 Haziran’da yapılacak seçimlere katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmalar ortaya çıkmıştı. Siyasi partiler kanununun 36’ncı maddesine göre bir partinin seçime katılabilmesi için “İllerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de grubu bulunması” gerektiği biliniyor. Bir partinin Meclis’te grubu olması için ise 20 milletvekili gerekirken, İYİ Parti’nin TBMM’de 5 milletvekili bulunuyordu. CHP’den istifa ederek İYİ parti’ye geçen 15 milletvekili sayesinde mecliste grup kurabilir hâle geldi.

Ancak CHP’nin yaptığı kıyak Yüksek Seçim Kurulunun İYİ Parti seçime katılabilir açıklamasıyla elinde patladı. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti’ye geçen milletvekilleri, eğer istifa etmezse seçimlerde zorunlu olarak CHP listesinden aday olamayacak. Çünkü iki parti arasında ittifak yapsa bile her parti kendi listesini çıkaracak. 15 CHP milletvekili, listeler açıklanmadan CHP’ye dönmezse ve İYİ Parti baraj altında kalırsa milletvekili olamayacaklar.



İŞTE O 15 CHP’Lİ

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

İYİ PARTİ DE KATILABİLİR

Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti’ye seçim vizesi çıktı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti, CHP, MHP, BBP, DP, BTP, SP, Vatan Partisi, İYİ Parti ve HDP’nin 24 Haziran’daki seçime girebileceğine karar verdi. YSK tarafından yapılan açıklamada; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan inceleme sonucunda, illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Vatan Partisi olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ise seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclis’ten geçmesini beklediklerini kaydetti.

BU, SİYASİ ÇÜRÜMÜŞLÜK

CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sert tepkisine yol açtı. 23 Nisan mesajı yayınlayan Devlet Bahçeli, istifa olayına değinerek, olayın “siyasi çürümüşlük” olduğunu dile getirdi. MHP Genel Başkanı, sözkonusu gelişmeyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Gazi Meclis’in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kastetmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir. Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak oyunlarına ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme hâlidir. En karamsar ortamda, en müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni macera ve melun yollarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan beyhude bir gayret olacaktır. TBMM görevinin başındadır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalpgâhı, Türk milletinin kendisidir.

Teşekkürler Kemal Bey

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’den ‘vekil nakli’ sonrası yaptığı açıklamada, partisini seçimlere sokmama teşebbüsü olduğunu iddia etti. Akşener özetle şunları kaydetti: "Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihî bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır.” Bu arada, aralarında Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç'un da bulunduğu bir grup CHP milletvekili, İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener ile bir araya geldi.