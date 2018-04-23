Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’li Özgür Özel’in “Binali Yıldırım 15 temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi” şeklindeki sözlerine cevap verdi.

"ALÇAKLARI VURUN"

Binali Yıldırım "Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara “alçakları vurun” demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır." dedi.