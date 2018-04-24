Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken seçime hazırlıksız yakalanan CHP’yi panik sardı. Seçime kadar izleyecekleri politikalar konusunda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “MHP ve AK Parti, kasis yaparken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? Nerede o yoğurdun bolluğu. 24’üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar” dedi. “CHP onları kahreden hamleler yapacak” deyip tehditler savuran Özel, “Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak. Yok öyle. Zor durumda mıyız, zor durumdayız? 1919 kadar değil. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları” ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in bahsettiği strateji dün özel gündemle toplanan Meclis’e de yansıdı.



YİNE AYNI TAKTİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında OHAL bahanesiyle “20 Temmuz’u darbe” diye niteledi; Meclis’i karıştırdı.

Yaşanan tartışmalar üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Anlaşılan o ki 15 Temmuz günü kahramanca burada direnen milletvekillerinin yaptığı direnci gösteremeyip, Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini içerken, ‘sonuç ne olacak’ diye beklerken, o milletvekillerine yaptığı kıskançlığı burada 20 Temmuz tarihinde aldığı talimatla efelik yapmaya kalkıyor” ifadelerini kullandı.



VEKİLLERİ KİRAYA VERDİ

Kılıçdaroğlu’nun TBMM çalışmaları hakkında da yanlış bilgi verdiğini söyleyen Elitaş, 26. dönemde 24 bin 287 yazılı soru sorulduğunu bunlardan 10 bin 75’inin cevaplandığını bildirdi. Elitaş, yazılı soru önergelerinin en fazla cevaplandığı dönemin, AK Parti iktidarları dönemi olduğunu da söyledi. 26. dönemde bin 226 sözlü soru sorulduğunu 568’inin cevaplandığını aktaran Elitaş, bugüne kadar hiç olmamış araştırma komisyonlarının da kurulduğunu vurguladı. Elitaş, “Bugün benim Sayın Kılıçdaroğlu’nda gördüğüm hadise şu; milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu bugün, bu kürsüde yansıtmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.



ÖZEL’DEN TAHRİK

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de söz talebi üzerine böyle bir günün polemiklerle geçirilmemesi, meramların daha sakin bir şekilde ifade edilmesi ricasında bulundu. Ardından söz alan Özgür Özel şunları kaydetti: “Binali Yıldırım Tuzla’daki evine bırakılmış, tankların Tuzla’ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evinden alınmış, bilinmeyen bir yola çıkmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli’ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli’nde geçirmiştir. İnişten sonra hangarda geçen dört saat hâlâ izaha muhtaçtır.”



YILDIRIM’DAN SERT CEVAP

Bu sözler üzerine Başbakan Yıldırım söz alıp “Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur; o gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara ‘alçakları vurun’ demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır” diye tepki gösterdi. Yıldırım’ın sözlerini AK Parti milletvekilleri ayakta alkışladılar.

Özgür Özel ise Başbakan Yıldırım ve 15 Temmuz gecesiyle ilgili sözlerinde Meclis Komisyonu tutanaklarında yer alan İstanbul Vali Yardımcısının ifadelerini aktardığını söyleyerek “Ilgaz Tüneli’ne sığındığınızı cümle alem biliyor, tutanaklar yazıyor” dedi.

YAŞANANLAR TAM BİR REZALET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda CHP’lilerin saldırgan tavrı konusunda “Tek kelime ile rezalet” ifadesini kullandı. Akşam da TBMM Başkanı Kahraman’ın, TBMM’nin 98’inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katılan Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırırken özetle şunları söyledi:

24 Haziran’da benim halkım, parlamentoyu bu derece kirli bir duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Bu işin çözüm yeri sandıktır.

(YSK’nın İYİ Parti kararı): YSK, mesala kararı cumartesi de verebilirdi. YSK kararı cumartesi verseydi belki o zaman bu 15’ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ, gerekse CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi.

Hep ‘sandık sandık’ dediler, şimdi ‘baskın seçim’ diyorlar. Siz istediniz, şimdi neden baskın seçim diyorsunuz? Biz de gönlünüzü yaptık işte. ‘Er meydanı’ dediniz, buyurun meydan.



GÜNEŞ MOTEL’DEN ÖTE BİR DURUM

Senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti’ye geçiyor. Sözde İYİ Parti de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket.

(CHP’li Özel’e): Cumhurbaşkanı’na karşı el kol parmak sallayan kişi, terbiyesizin tekidir. Ben yukarıdaydım. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim.

n (Abdullah Gül’ün aday olacağı iddiaları): O benim sorunum değil, bilemem.



YILDIRIM: YALANA İZİN VERMEM

Başbakan Binali Yıldırım da resepsiyona katılanlar arasındaydı. Yıldırım, TBMM’deki tartışmayla ilgili, “Ben yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha gösteremem. Nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezaketli iş yapsın. Başkalarının adamlarıyla iş yapmasın” dedi. CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye katılmasının “demokrasinin gereği” olarak değerlendirildiğinin hatırlatması üzerine Başbakan, “Yersen” ifadesini kullandı. Yıldırım, “Sizce Erdoğan’ın karşısına Abdullah Gül ortak çatı adayı olarak çıkar mı?” şeklindeki soru üzerine, “Sayın Abdullah Gül’e sorarsanız daha doğru olur” cevabını verdi.



BAHÇELİ: CHP GERİLİM İÇİN GELMİŞ

MHP lideri Devlet Bahçeli de Genel Kurulda yaşanan gerginlik ile ilgili, “CHP gerilim için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedâkarlık yapanlar, 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler” dedi.