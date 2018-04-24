Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, daha önce yaptığı tahminlerde "Hayır oyları önde", "AK Parti yüzde 40" gibi sonuçlar paylaşmıştı. Hiçbir tahmini tutmayan Bayrakçı, bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAMALI

Habertürk'e konuşan Bayrakçı, CHP'nin göstermesi gereken aday için "İlhan Kesici olmalı" derken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE ALEVİ CUMHURBAŞKANINA HAZIR DEĞİL

Bayrakçı bunun sebebini ise şöyle açıkladı:

"Türkiye’de bazı şeyler saplantıdır. Ülke henüz bir Alevi Cumhurbaşkanı’na hazır değildir. Bu şartlar altında Kemal Bey alacağı en iyi oyu alamaz."

SAĞCI ADAY LAZIM

"Olması gereken aday; CHP’li olacak ama kökeni merkez sağdan gelecek. Gençliğinde de biraz ülkücük-milliyetçilik olması lazım. Çok iyi de ekonomi bilmesi gerekiyor."