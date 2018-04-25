Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Nisan' seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Dün Ankara'ya gelen Aliyev onuruna Cumhurbaşkanı  Erdoğan, akşam yemeği verdi. İlham Aliyev görüşmeler için de bugün Külliye'ye geldi. Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi  törenle karşılandı.  

 Erdoğan, Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında  karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare  top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.   Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek  selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve  askerler de yer aldı.  Törende, bando takımı tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da  çalındı.  Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde  ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.  Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da hazır bulundu.