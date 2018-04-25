Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı'na geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.
Gül ile Karamollaoğlu görüşüyor
25.04.2018 - 14:10 | Son Güncelleme: 25.04.2018 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı'na geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.
Etiketler : Saadet Partisi,Temel Karamollaoğlu,Abdullah Gül,Ayazağa Kasrı,
557585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/557585.aspx
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