Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Azerbaycan Kültür Evi tarafından organize edilen “İrevan Hanlığı” konferansı, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Konferansa akademisyenler, öğrenciler ve tarih meraklıları ilgi gösterdi.

Azerbaycan eski Eğitim Bakanı Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk devletleri üzerinde büyük oyunlar oynandığını belirtti. Türkler ve Ermeniler arasında yaşananların belgelerine dikkati çeken Ağasıoğlu, “Tarihî belgelerle konuşmak gerekir. 1915 olaylarında öldürülen Türk sayısı Ermenilerden 10 kat fazla” dedi. Ağasıoğlu, “Türkler kadar tolerans gösteren bir millet dünyada yoktur. Ermeniler bize büyük kardeş gibi bakarlardı. Son 100 yılda iki ülke arasına nifak tohumları attılar, bugün de bunu körüklüyorlar” ifadesini kullandı.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot da Türkiye’de yaklaşık 100 bin, Azerbaycan’da 30 bin Ermeninin yaşadığı bilgisini paylaşarak, ancak Ermenistan’da tek bir Türk’ün bulunmadığını söyledi. Yeşilot, “Soykırım böyle mi olur?” dedi.