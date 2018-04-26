Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken seçim için geri sayım sürerken CHP’deki belirsizlik devam ediyor. CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye transferi hamlesinin ardından partide farklı isimler gündeme gelmişti. Başından beri adaylığı ağzına bile almayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı gösterme planları yaptığı iddia edildi. Parti Meclisi’nden de oybirliği ile yetki alan Kılıçdaroğlu, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya geldi. Akşener’e “Adaylıktan vazgeç. Abdullah Gül’de birleşelim” diye teklifte bulundu. CHP liderinin bu hamlesi partiyi karıştırdı.



bCHP tabanından yükselen tepkiye Muharrem İnce sözcülük etti. İnce, Kılıçdaroğlu’nun aklındaki senaryoya “Gül, tercihimiz seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır” sözleriyle karşı çıktı. İnce’nin restine kadar suskun kalan CHP yönetimi ve partinin ağır topları ise sesini yükseltti.



Gazeteci Nagehan Alçı’ya konuşan İnce, “İYİ Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP. Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti” dedi.

İnce, daha sonra Twitter’dan tepkisini sürdürdü ve “’Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz” ifadelerini kullandı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti” deyip Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma çıkarıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da...”



GÜL YOK HÜKMÜNDEDİR!

Selin Sayek Böke de, “Fikrimizi aylar önce açıklamıştık, tekrar edelim; demokrasinin yıkımında başrol oynayan Gül partimizin adayı olamaz, olmayacaktır” açıklaması yaptı. CHP Milletvekili Ceyhun İrgil “Abdullah Gül bizim ve tabanımız için yok hükmündedir” yorumunda bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin Gül’ün adaylık ihtimaline karşı sert açıklamalarının hatırlatıldığı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan da “Kısa günün karını elde edeyim derken, uzun günde elde edilecek somut hedefleri kaybetmek doğru değildir” açıklaması geldi.

İkna edemedi

Meral Akşener’i aday olmamaya, Abdullah Gül’ü ortak aday çıkarmak için ikna etmeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’le bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu’nu gösterdiği üstün demokrasi hamlesi için teşekkür eden Akşener, “Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye’de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Akşener, 25 Ekim 2017’de kurdukları partilerinin birinci olağanüstü kurultayını 1 Nisan 2018’de yaptıklarını hatırlatarak, “Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti’nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğümü paylaşmak isterim.” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu da yaptıklarının, demokrasinin Türkiye’de yaşamasını sağlamak olduğunu belirterek, bir siyasal partiye karşı kumpas kurulmasının, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesinin içlerine sindirecekleri bir olay olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim yaptığımız, İYİ Parti’ye katkının çok daha ötesinde, demokrasiye katkıdır” dedi.