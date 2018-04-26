Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte güneri Civaoğlu'nun açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “muhalefet ortak Cumhurbaşkanı adayı” girişimi “siyasi tarih arşivine kaldırıldı” denebilir. Meslek büyüğümüz merhum Abdi İpekçi böyle durumlarda bile gene de bir ihtiyat payı bırakır, “son anda sürpriz gelişme olmazsa” diye yazardı.

Ancak durum budur.

Abdullah Gül’ün -HDP hariç- “ittifak karşıtı muhalefet partilerinin ortak adayı olması” SP’nin projesiydi.

Zaten tutmayacağı başından belli olan bir maya görüntüsündeydi.

Çünkü...

1- Meral Akşener çok önceden “Cumhurbaşkanı adayı olduğunu” açıklamıştı.

Akşener’in duası için onu tanıyanlar “Sözünden geri adım atmamak eksenlidir” yorumunu yapıyorlardı.

Gerçekten Akşener “Kamuoyu önünde adaylığımı açıkladım, artık dönemem” kararlılığını sürdürdü.

2- CHP içinde “Abdullah Gül’ün adaylığına karşı tepkiler” yaygındı.

Daha önce kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı “Genel Başkan adayı olan” ve 24 Haziran için de “CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığından” söz edilen Muharrem İnce kesin karşı tavır koyan tweet’ler attı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de gene Twitter üzerinden “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” mesajını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “CHP’de Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir” dedi.

Bu ve benzeri açıklamalardan sonra CHP’nin “kendi içinden aday göstermesi” dışında başka seçenek görünmüyor.

3- Artık -hani mesela- kırılan vazonun bütün parçaları yapıştırılsa ve kendisine sunulsa bile Gül’ün buna olumlu cevap vermesi, söylenenleri içine sindirmesi mümkün mü?

Abdullah Gül’e “Kararsız davrandı, o yüzden” diye başlayan eleştirilere gelince...

Ne yapacaktı?

Zemini çatlaklar, kırıklar, boşluklarla dolu sahneye çıkıp “Ben adayım” mı diyecekti?