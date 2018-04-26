Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran genel seçimlerinde milletvekilliği başvurusunda bulunan ilk genel başkan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. "Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…" dedikten sonra "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi.

"GEÇMİŞTE İHMAL ETTİĞİMİZ MEDYAYI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

MHP Genel Merkezi'nde kurulan milletvekilliği aday adaylığı başvuru merkezine gelerek adaylık başvurusunda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra "Yoğun bir çalışma ortamına gireceğiz. Biz de bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız. Bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar da biraz kapı aralarsa" dedi.

YSK BAŞKANI: SEÇİM TAKVİMİ BUGÜN AÇIKLANACAK

YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.