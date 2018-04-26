Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde yüz bin imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri almam mümkün değildir." dedi.

Akşener, her ilden gelen kadın muhtarlarla bir otelde düzenlenen kahvaltıda buluştu. Masaları tek tek dolaşan meral Akşener, kadın muhtarlarla fotoğraf çektirdi.

Akşener, kahvaltının ardından yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den bir transfer değil, bir parti görevi olarak İYİ Parti'nin grup kurmasına vesile olan milletvekillere teşekkür etti.

"Güneş Motel" yakıştırmalarını misliyle sahiplerine iade ettiklerini belirten Akşener, "Bir demokrasi görevi olarak partilerinin verdiği görevi yerine getiren bu kardeşlerimize hakaret etmeye, onlara karşı kötü söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Söyleyene aynıyla iade ederim" diye konuştu.

- "Adaylığımı geri almam mümkün değil"

Abdullah Gül'ün çatı adayı olmasına ilişkin bir demokratik baskı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Akşener, Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyacağını vurguladı.