Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimler öncesinde âdeta bir istifa furyası yaşanıyor. Kamu çalışanları için son gün olmasından dolayı dün istifalar birbirini izledi. İlk istifa Burdur Valisi Şerif Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.



BAŞKANLAR DA SIRADA

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok sürpriz yaparak milletvekili aday adaylığı için istifasını verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını duyurdu. 2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Akyürek, yeni dönemde Meclis’te görev yapmak istediğini söyledi. Yine AK Parti’nin tecrübeli isimlerinden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da görevi bırakan başkanlar arasında dikkat çekti. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Diyarbakır Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Bilal Özkan, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç AK Parti'den aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.



KILIÇDAROĞLU’NUN DANIŞMANI

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce de İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifasını sundu. DİSK Başkanı Kani Beko da CHP’den aday adayı olmak için istifasını sundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun Basın Müşaviri Yakup Bulut, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, önceki gün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra İl Başkanlığı’ndan, seçimlerde 27’nci dönem milletvekili adaylığı için istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesinde başkan yardımcılığı göre-vinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata Bingöl’den, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci Muş milletvekili aday adayı olmak için AK Parti’ye müracaatta bulundu.



CANBEY VEKİLLİK YOLUNDA

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey görevinden ayrılanlar arasındaydı. 24 Haziran 2018 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Dr. Canbey “Ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için görevimizden ayrılma kararı aldık. Allah hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi.



SGK BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Milletvekili aday adaylığı için bir istifa da SGK’dan geldi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Bağlı, 2,5 yıldır SGK Başkanı olarak görev yapıyordu. Öte yandan, Enerji Bakanı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Tancan, AK Parti'den Gaziantep milletvekili aday adaylığı için başvuru yapacak. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de AK Parti’den İzmir milletvekilliği için başvuru yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, AK Parti’den milletvekili olmak için başvuruda bulundu.