Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Bu kapsamda, seçimlerde ittifak yapacak partiler bu niyetlerini bir protokolle YSK’ya bildirecek. İttifak protokollerinde yer alacak ilkeler ise siyasi partilerin inisiyatifine bırakılıyor. AK Parti ve MHP’nin ‘Cumhur İttifakı’ adı altında gireceği seçimlerde, yapacakları ittifaklara isim vermek istemeyen siyasi partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı da belirlendi. Buna göre, eğer isimsiz ittifak söz konusu ise, bu ittifaklara dâhil olan siyasi partiler oy pusulasında ‘İttifak 1’, ‘İttifak 2’ veya ‘İttifak 3’ şeklinde sıralanacaklar. Siyasi Partiler Yasasında (SPY), siyasi partilerin kullanamayacağı isimler ve işaretler ittifak yapan partiler için de geçerli olacak. Bu kapsamda, komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen ittifak isimlerine yer verilemeyecek. Örneğin, ‘Kürt İttifakı’ veya ‘Türk İttifakı’ gibi isimler kullanılmayacak.