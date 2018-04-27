Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ilk defa 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulalarını tanıttı. İki oy pusulasının olacağını söyleyen Bakan Gül “Bir oy pusulasında cumhurbaşkanına, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak. Herkes kendi partisinin logosunun altına tercihini yapacak. Cumhurbaşkanlığında adayların resmî ve ismi olacak. Parti amblemi olmayacak” dedi. Adalet Bakanı Gül, TGRT Haber’de ‘Gündem Özel’ programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Gül özetle şunları söyledi: 24 Haziran’da Çorum’da, Gaziantep’te, İstanbul’da ve Kayseri’de oy kullanan amcamız, ablamız, kardeşimiz hem meclisi, hem hükümeti ve cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu artık Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişin ne kadar elzem olduğunu gösteren bir tablodur. Bu parlamenter sistem tarihine geçecek son Güneş Motel örneğidir. Bugün parlamenter sistemi koruyoruz diyenler bir düdükle milletvekillerine âdeta ‘sen şuraya geçeceksin, sen burada kalacaksın’ diye milletin iradesiyle dalga geçer demokrasinin ayıplarından kurtulmuş olacağız. Buradaki Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun derdinde olanların, Cumhurbaşkanımızla milletimiz arasına girilmeyeceğini görmenin bir telaşı ve paniğidir. 24 Haziran’ı iple çekiyoruz. 25 Haziran’da kaldığımız yerden daha hızlı bir şekilde sistemdeki hantallık, yavaşlık, çift başlılık sona ererek, istikrarlı bir Türkiye’yi iple çekiyoruz.

“Seçmenin zamanını alacak bir seçim geçirmeyeceğiz. İki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı adayının, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak. Herkes kendi partisinin logosunun altına tercihini yapacak. Cumhurbaşkanlığında adayların resmi ve ismi olacak. Parti amblemi olmayacak. Milletvekili pusulasında ise milletvekilinin partilerinin amblemi olacak. Herkes kendi partisinin logosunu, genel başkanını ve ittifakın unvanını görecek. Biz MHP ile yapmış olduğumuz Cumhur İttifakı’nı oy pusulasında görecekler. Vatandaşlar ittifaka oy vermiş olacak, kendi partisini de orada görecek ve oy verecek. İki ayrı zarfa değil, tek zarfa koyulacak. Seçmen için kolaylık olacak. Mühürle ilgili oy pusulasında sandık mührü olacak. İlçe Seçim Kurulunun mührü olacak. Mühür basmadıysa oradakiler faturası vatandaşa kesilmeyecek.