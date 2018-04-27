Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Muhalefetin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ortak aday gösterme ihtimali giderek zayıflarken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda ilk kez açık bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, Gül’ün böyle bir senaryo içinde yer almasına üzüldüğünü belirterek “Olanda bir hayır vardır” dedi.



Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın kurmayları ile 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı değerlendirmede, Abdullah Gül ile ilgili iddialar da gündeme geldi. Kurmaylarının, Gül’ün bu çıkışına yönelik eleştiriler yöneltmesi üzerine Erdoğan’ın, “El-hayru fî mâ vak’a” (Vaki olanda hayır vardır) hadis-i şerifini hatırlatarak, “Açıkçası üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Siz de bu konuda polemiklere girmeyin. Kendi vizyonumuzu ve projelerimizi, yatırımlarımızı anlatalım. Hiç kimse endişe etmesin. Seçimlerle ilgili bir endişemiz yok” dediği öğrenildi. Erdoğan, Gül’ün içinde olacağı bir senaryoda AK Parti içinden bazı isimlerin de bulunduğunu bildiğini belirterek, “Bizden de birilerini kandırmış olabilirler. Ayrılanlar olabilir. Tek tek, isim isim biliyorum bu kişileri. Kim kiminle görüşüyor, biliyorum, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Ama biz işimize bakacağız. Kendileri bilir” diye konuştu.



HERKES TEMAYÜLE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için adaylık başvurusu yapanlardan, mevcut milletvekilleri hariç, herkesin temayül yoklamalarına girecekleri konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan “Önümüzdeki kısa bir süre var ama temayülleri mutlaka yapacağız. Biz bu konuda tecrübeliyiz. Kısa süre içinde tamamlanacak ve sonuçları komisyonda değerlendireceğiz” dedi.



TEŞKİLATLARI BOŞALTMAYIN

Erdoğan, milletvekili adayı olmak için teşkilatlarda yaşanacak istifalar konusunda da kurmaylarını uyardı. “Adaylık için çok sayıda istifa olursa teşkilatlar boşalır. Buna izin vermeyin” diyen Erdoğan, teşkilatların seçimlerde sağlam durması gerektiğini söyledi. AK Parti yönetiminden edinilen bilgilere göre, genel merkez yönetiminin yeni seçilen il başkanlarının adaylıklarına soğuk baktığı, ancak en az üç dönemdir il başkanlığı yapan 15 civarındaki il başkanına milletvekili adaylığı başvurusu yapabilecekleri mesajı verildiği öğrenildi.



3 DÖNEMLİKLERE KÖTÜ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarının 20’nin üzerinde 3 dönemlik milletvekili bulunduğunu hatırlatması üzerine de “Biz mümkün olduğu kadar 3 dönem kuralını uygulamaya çalışacağız. İstisna olur mu? Bilemem” dedi. 6 Mayıs’ta yapılacak İstanbul il kongresinde açıklanacağı belirtilen ve Erdoğan’ın ‘Manifesto’ olarak nitelendirdiği seçim beyannamesi de AK Parti’nin yetkili kurullarında masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, “Bu manifesto bizim çok önemli. Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak” dediği belirtildi.

YENİ ZELANDA VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Yeni Zelanda Valisi Reddy’in eşi David Gascoigne de yer aldı.

Kimseye garanti vermedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için aday olmak isteyen kamu görevlileri, üst düzey bürokratlar ve bakan yardımcılarının görevlerinden istifa etmelerine ilişkin ise “Ben kimseye adaylık garantisi vermedim. Diğerleri gibi onlar da değerlendirmeye tabi olacak. Bakan yardımcılarına da bir ayrıcalık söz konusu değil. Diğer bürokratların adaylığı nasıl garanti değilse, onların da bir garantisi yok” değerlendirmesini yaptı.

30-35 mitinge katılacak

AK Parti yönetimi, Erdoğan’ın sıkıştırılmış takvim sebebiyle önceki seçimlere oranla daha az miting yapacağını, ağırlığın televizyon programlarına verileceğini de dile getirdi. Erdoğan’ın 30-35 mitinge katılacağı belirtilirken, AK Parti’nin milletvekili aday tanıtımının 29 Mayıs’ta Ankara Arena spor salonunda yapılması planlanıyor.