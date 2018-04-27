Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan kişi, 'Adayım ve mağdurum' diyerek CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü. Korumalar ilçe başkanını olduğu iddia edilen kişiyi uzaklaştırdı.