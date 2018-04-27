Kendini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan kişi, 'Adayım ve mağdurum' diyerek CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü. Korumalar ilçe başkanını olduğu iddia edilen kişiyi uzaklaştırdı.
CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar
27.04.2018 - 12:25 | Son Güncelleme: 27.04.2018 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da genel merkezde basın toplantısı yapan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine bir kişi yürüdü.
Etiketler : CHP Genel Merkezi,
557853 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/557853.aspx
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