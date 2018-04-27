Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 24 Haziran’da yapılacak seçimlere kilitlendi. Gözler muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adaylarına çevrildi.



“KEMAL DERVİŞ TARAFINDAN ÖNERİLMİŞ”



Televizyoncu ve yazar Metin Uca, sosyal medya hesabından CHP içinden bir kulis aktardı. Uca, “Ayağımın tozuyla geldiğim Ankara’dan taze haber vereyim. CHP’nin cumhurbaşkanlığı için üstüne konuştuğu adaylardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dün Kemal Derviş tarafından önerilmiş çok başarılı bir akademisyen ve futurist ama parti tabanı tanımıyor” dedi.



“ÇILDIRTICI ADAY OLABİLİR DİKKAT”



Uca, Demirtaş’la ilgili ayrıca şu bilgileri de verdi:



“Prof Dr Özgür Demirtaş inanılmaz parlak bir kariyer birden çok ve yurtdışından alınmış üniversite diploması, Ekonomiden de çok iyi anlıyor inanılmaz bir hatip, kitleleri konuşması ile hipnoz benzeri etki altına alıyor, Özgür Özel’in söylediği çıldırtıcı aday olabilir dikkat.”