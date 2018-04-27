Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

15 MİLLETVEKİLİNİN CHP'YE GERİ DÖNÜP DÖNMEYECEKLERİ KONUSU

Söz konusu 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönüp dönmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine de Tezcan, bugünkü siyasetin gündeminin bu isimlerin geri dönüp dönmemesi olmadığını savundu.

Tezcan, "Arkadaşlarımız kendi milletvekillikleri hesabını yaparak bu işe girmemişlerdir. Bu meselenin tartışılması arkadaşlarımızın attığı adımı hafifletmek olur" dedi.

Milletin, bu isimlerin attığı adımı takdir ettiğini belirten Tezcan, meseleyi bir geri dönüş ya da koltuk tartışması eksenine sıkıştırmayı doğru bulmadıklarını vurguladı.

"BİZİM HİÇBİR İSİM NOKTASINDA BASKIMIZ OLMADI"

Tezcan, cumhurbaşkanı adayının açıklanması için son tarihin 5 Mayıs olduğunu hatırlattı.

Bu süreci hiçbir zaman aday ismi ya da isimler üzerinden tartışarak yürütmediklerini, önemli müzakere sürecinin devam ettiğini, isimlerin, tartışmanın merkezine oturtulmasının müzakereye zarar vereceğini ifade eden Tezcan, "Mesele sadece cumhurbaşkanı adayı ismi değildir, siyasi partilerin milletvekili seçimine girerken oluşturacakları ittifak meselesidir" diye konuştu.

Tezcan, en geniş mutabakatın sağlanmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu savundu.

Abdullah Gül'ün çatı aday olması için CHP'nin bir baskısının olup olmadığı sorusuna Tezcan, "Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı. Başından beri tutumumuz bellidir. İsimler üzerinden değil, bir geniş demokratik uzlaşma zemininde yürüyoruz. Bu hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz" karşılığını verdi.

ESKİ PARTİLİ SALONDAN ÇIKARTILDI

Tezcan'ın açıklamaları sırasında salonda bulunan ve eski CHP Samsun Asarcık İlçe Başkanı olduğunu söyleyen Bülent Baskın, zor durumda olduğunu, yardım istediğini belirterek Tezcan'dan kendisini dinlemesini istedi.

Baskın, güvenlik görevlileri ve partililerce basın toplantısının yapıldığı alandan uzaklaştırılarak genel merkez binası dışına çıkartıldı.