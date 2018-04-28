Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük şok yaşayan bu vekiller Meclis’te oluşturdukları grupla İYİ Parti’nin seçimlere YSK kararlarından bağımsız olarak girebilmesi için destek verecekti. Fakat YSK, İYİ Parti’ye “Seçime girebilir” deyince bu manevra da boşa çıktı. Vekiller partilerinden olduğu gibi seçim öncesi adeta ortada kaldılar. Geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin de ayrıntıları ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’ye verdiği 15 milletvekilinin diyetini Meral Akşener’den cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesini söyleyerek istedi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu’na rest çekerek 20 vekille değil 100 bin imza ile seçimlere gideceğini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekilin yuvaya geri döneceği konuşulmaya başlandı. CHP’deki etkin bir ismin, “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dediği öğrenildi.



TEZCAN “HAYIR” DEMEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, İYİ Parti’ye geçirilen milletvekillerinin geri dönüp dönmeyeceklerine dair bir soruya, “hayır” demedi, şöyle cevap verdi: ‘’Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ve istikballeriyle ilgili bir hesapları olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez. Bugünkü siyasetin gündemi bu arkadaşlarımızın geri dönüp dönmemesi değildir. Arkadaşlarımızın kendi milletvekilleri hesabını yaparak bu işe girmemişlerdir. Bunun tartışılması arkadaşlarımızın attığı adımı hafifletmek olur. Millet de takdir etti. Meseleyi bir geri dönüş, koltuk tartışması eksenine sıkıştırmayı doğru bulmuyoruz.”