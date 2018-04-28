Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'ın yeni bir milat olacağını belirterek, "Yeni dönemde yürütme daha etkin, yasama daha itibarlı, yargı daha bağımsız olacak" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap eden Erdoğan, siyasette kimsenin layüsel olmadığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

Şayet siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı, o zaman ne partiye ne teşkilata ne bunca insana ve emeğe ihtiyaç kalırdı. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi 'tek adamlıkla' suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır. 15 milletvekili... Bunları sen seçmedin? Sen bunları ağlatarak, kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar. AK Parti'deki saygıya dayalı siyaset tarzının yanından bile geçemeyecek olanların, Allah göstermesin, bu ülkenin yönetimine gelmesi hâlinde neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize, kimlerin kendisi için çalıştığını, kimlerin sürekli kumpas, tezgâh, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle güya siyaset yapanların durumunu benim milletim ibretle izliyor.



DERTLERİ BENLE...

Geride kalan 5 yılın ibretli sahnelerle dolu olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Başaramadılar. Türkiye'yi bölücü terör örgütünü kullanarak, çukurlara mahkûm etmek istediler. Yine başaramadılar. Türkiye'yi FETÖ ihanet çetesiyle teslim almak istediler. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Ellerinin, ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Şunu unutmayın; muhalefetin bu ülkede Sorosları çoktur ve bunlar sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan destekli Soroslardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar ama işte buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız.



KURU SIKI VAATLER...

AK Parti iktidarlarında, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerine dikkati çeken Erdoğan "Senin ortaya çıkaracağın aday ne diyecek? Senin yaptığın gibi kuru kuru vaatler yapacak. Peki ecdadımıza hakaret ederek mi milletimize hizmet edecekler? Terör örgütleriyle kol kola gezerek mi ülkemizi güçlendirecekler? Türkiye'yi buldukları her fırsatta yabancılara şikâyet ederek mi iç ve dış tehditlerin üstesinden gelecekler? Hep söylüyorum, bunlara kalsa İstanbul Boğazı'nda bir inci gibi dizili köprüleri yıkarlar. Bunlara yine Allah göstermesin kalsa Marmaray'ı, Avrasya'yı imha ederler. Bunlar böyle..." ifadelerini kullandı.