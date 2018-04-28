Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hedeflerini Özlem Gürses’e anlattı. Seçmenin, cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Temmuz’daki ikinci turuna göre plan yapmasını isteyen Meral Akşener, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz” dedi. Akşener, Kılıçaroğlu’nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayını kendisine söylediğini de açıkladı.

İşte o röportaj:

– Diyelim ki ikinci tura siz değil, başka bir aday kaldı…

Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz! Bu kavga Meral Akşener'in koltuğa oturma kavgası değildir, bu kavga İYİ Parti'nin bir yerlere gelme kavgası da değildir. Biz eğer 24 Haziran 2018'de bu işi başardığımız takdirde, zaten Meclis'te kendiliğinden bir koalisyon kurulacak.