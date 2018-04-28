Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin çatı adayı olması beklenirken yeterli çoğunluk sağlanamadığı için aday olmadığını duyuran Abdullah Gül üzerinden muhalefete yüklendi.

6. Olağan İzmir İl Kongresinde konuşan Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu." dedi.