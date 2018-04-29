Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde izleyecekleri yol haritasının taslağını oluşturdu. Bu kapsamda, seçim kampanyasında, tüm toplumu kucaklayan bir dil kullanılacak ve geleceğe ilişkin vizyon çizilecek. AK Parti’nin seçim beyannamesi ise “Adalet, Kalkınma ve Demokrasi” alanında atılacak adımların yer aldığı üç ana başlıkta toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan seçim stratejisi toplantılarında, AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde izleyeceği yol haritasının detayları belirlendi. Buna göre, seçim kampanyası için tüm teşkilat internet üzerinden, hızlandırılmış bir interaktif eğitim programına katılacak. Kampanya boyunca, genel merkezin koordinasyonunda mahalle sorumlularının da dâhil olacağı özel bir yazılım programı ile internet temelli bir kampanya yürütülecek. Ağırlıklı olarak sosyal medya kullanılacak. Genel Merkez yönetimi, günlük kampanya programları belirleyecek, internet üzerinden tüm teşkilata o gün yapacakları çalışmalarda “Kullanılacak dil, söylem ve konular” bildirilecek.



LOKAL PROBLEMLERE ANLIK ÇÖZÜM

AK Parti yönetimi, vatandaş odaklı yürütülecek kampanya kapsamında, lokal problemlere, anlık çözüm üretecek bir strateji de izleyecek. Vatandaşın, büyük projeler, büyük yatırımların yanı sıra, kendi sokağındaki, mahallesindeki problemlerini çözecek adımları içerecek şekilde izlenecek yol haritasında, AK Parti “Vatandaşa dokunan” yerel icraatlara ağırlık verecek. AK Parti kurmayları, izlenecek bu stratejinin gerekçesini “Yeni sistemde artık milletvekili sadece seçim bölgesi ile ilgilenecek. Bir anlamda, kendi ilindeki lokal-yerel problemler önceliği olacak. Bu nedenle, seçimlerde izleyeceğimiz yol haritası da daha lokal, daha mikro düzeyde problemlerin çözülmesine ilişkin mesajlardan oluşacak. Örneğin, sokağındaki çukurun kapatılması veya elektrikle ilgili yaşanan bir problem o sokakta oturan vatandaş açısından, büyük projelerden daha önemli hâle gelebiliyor. Biz vatandaşa anlık olarak dokunacak adımları önceleyeceğiz” sözleri ile anlattı.



KUŞATICI DİL KULLANILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Manifesto” olarak nitelendirdiği AK Parti’nin seçim beyannamesi ise “Adalet, Kalkınma ve Demokrasi” olmak üzere üç ana başlıkta toplanacak. Buna göre, kampanyada, tüm toplumu kuşatan bir dil kullanılacak, geleceğe ilişkin vizyon çizilecek. AK Parti kurmayları, yeni hükûmet sistemi ile vatandaşı nasıl bir Türkiye’nin beklediğine vurgu yapılacağını belirterek “Biz bu yeni dönemi, daha fazla demokrasi ve hukuk devleti, daha fazla refah ve özgürlük dönemi olarak anlatacağız” diye konuştu.

HÜDA PAR’LA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Öte yandan, MHP ile yapılan iş birliğinin özellikle “Muhafazakâr Kürt oylarına” olumsuz etkisi olacağına yönelik algının ortadan kaldırılması için AK Parti yönetimi ayrı çalışma yürütüyor. AK Parti kurmayları, HÜDA PAR ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmenin seçim iş birliğine dönüşebileceğini, özellikle bölgede bu parti ile yapılacak ortak çalışmalarda, PKK-HDP’nin Kürt seçmenler üzerinde oluşturacağı olumsuz algıyı gidereceklerini dile getiriyor.