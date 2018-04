Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Mart ayında başlatılan ve 81 ilin röntgenini çeken “Şehrim 2023” projesi yola çıkan otobüsleriyle meydanlarda, sokaklarda ve caddelerde halkla buluşmaya devam ediyor. “Şehrim 2023” ile ilgili gazetemize konuşan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 1,5 ayda 8 ilde 20 binden fazla insanın beklenti, talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi. Seçime yönelik bir çalışma olmadığı ama 24 Haziran ve 2019 seçimleri için önemli bir done olacağını kaydeden Karaaslan şu değerlendirmelerde bulundu:

“Otobüsle meydanlarda gidip, onlara şehirleriyle ilgili beklentilerini soruyoruz. 15 kişilik bir ekibimiz var. 15 kişinin özelliği hepsinin genç, yüksek lisans-doktora öğrencisi olması ve hepsinin sanat tarihçisi, şehir plancısı gibi farklı alanlarda şehre bakıyor olması.

Toplantımızın farklı bir konsepti var. Videolar hazırladık. Örneğin, çevrenin sadece sorundan ibaret olmadığını aslında müthiş bir potansiyel olduğunu, ekolojik denge, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği gibi konularda önce biz zihin açıyoruz, sonra dönüp diyoruz ki ‘sizin şehrinizde durum nasıl?’ Bir değerlendirme yapıyoruz.

Şehirlerde masalar kuruyoruz. Her masa aynı sorulara aynı anda cevap veriyor. Ama bir kronometre çalışıyor. Herkes kronometreye uygun şekilde süreyi kullanmak zorunda. Masalarda bir moderatör var. Onun da bir akademisyen olmasını özellikle tercih ediyoruz.

Projenin önemli bir diğer yanı ise web sayfası ve cep telefonu uygulaması üzerinden bu projeye katkı verilmesi. Berlin’de yaşayan bir Şanlıurfalı da girip oradan Şanlıurfa ile ilgili görüşlerini paylaşabiliyor. Ayrıca, otobüste izlenen 2 farklı yöntem de var. Biri kartpostallara dileklerini yazıyorlar ve onları kutulara atıyorlar. Bir tanesi de anket...

Tüm bunların sonunda her şehir için ayrı rapor olacak. Bunu genel başkanımıza arz edeceğiz. Genel başkanımız raporu değerlendirecek, bunu bir yol haritasına dönüştüreceğiz. Seçim beyannamemiz ve manifestomuz için burada bizim halktan aldığımız donelerin bir kısmı önem arz edecek. Bu aynı zamanda bize bir Türkiye profili çıkartıyor. Bir kısmıyla 24 Haziran seçimlerine yansıyacak olması, fakat finalinin sonunda 2019 seçimlerinde de elimizde çok güçlü bir argüman olması bakımından önemli. Bütün bu çalışmalar ezber bozan çalışmalar. Önümüzdeki seçimlerde milletvekillerinin niteliği de değişecek. Artık yasa teklifi verebilir hale gelecek. Belki bölgesel sorunlar için birlikte çözüm arayacaklar.