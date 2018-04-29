Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün belediye başkanlarını ve il başkanlarını Ankara’da topladı. 24 Haziran seçimlerine yönelik önemli mesajlar veren Başbakan Yıldırım, “Bu ilklerin seçimi. Her zaman duyarlı ve ılımlı olun. Kendi başınıza değil, parti vizyonuna göre hareket edin” dedi. Vatandaşın taleplerine kulak tıkamamalarını isteyen Yıldırım, “Nezaketten ödün vermeyin. Tepkiyle bile gelseler, olumlu yaklaşın” ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, seferberlik başlattıklarını kaydederek, başkanlara zaman kaybetmeden sandık eğitimlerine başlanması gerektiğini söyledi. Belediye başkanlarına gönüllere dokunacak işlere ağırlık verilmesi istenirken, “İlk turda seçimi halledeceğiz. İkinci tura bırakmayalım. Sahayı toparlayın” talimatı verildi. Belediyelerde ilk telefona bakan kişilerin önemli olduğu hatırlatıldı. Belediye başkanlarından yaptıkları işleri toparlamaları, şehri derli toplu hale getirmeleri istenirken; toplantıda şehirlerde yerel anlaşmazlık varsa bunların giderilmesi yönünde talimat verildi. Provokasyonlara karşı da duyarlı olunması istendi. Başbakan Yıldırım, il çalışmaları hakkında da başkanlardan bilgi alırken; illerde yaşanan problemleri sordu ve onları dinledi.

ÇATI DAHA ÇATILMADAN ÇATIRDADI

Başbakan Yıldırım, İstanbul İl Kadın Kolları Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında, “Bugünlerde yine Türkiye’nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu” dedi.