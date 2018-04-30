Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ettiğini söyledi. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “Ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhteris” ifadelerini kullandı.

“Geleneği kirli olanın, geleceği de pürü pak olmaz” diyen Erdoğan şunları kaydetti: 27 Mayıs’ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978’de iktidarı kirli pazarlıklarla 11 milletvekilini transfer ederek almıştı. Kısa süreli iktidar uğruna, CHP’nin açtığı kirli vekil tezgâhı o zaman vardı, şimdi yine var. CHP, dün olduğu gibi bugün de siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ben burdan sesleniyorum. O gözü yaşlı vekilleri görünce çok üzüldüm. Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Bu şahsiyetsizliktir. Bu hadise 40 yıla rağmen, CHP’den bir şeyin değişmediğini ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı, isim vermeden ‘gül’lü göndermede bulundu. Erdoğan, “Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgâr gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış, popülizmin bataklığında debelenmeye mahkûmdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkemize hizmet için asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için kırk takla atan şahsiyet fukaraları vardır. Darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışan korkaklar da vardır” ifadelerini kullandı.



DEĞERLENDİRME YAPMAM

Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

(Abdullah Gül’ün adaylığı) “Ben müsaadelerinizi alarak, bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten Sayın Gül, değerlendirmeleri kendileri de yaptılar.”

(Anketler) “Hamdolsun anketler Cumhur İttifakı’nın açık ara önde olduğunu gösteriyor. Çok olumlu, gayet güzel bir yerde. Ama rakamsal bir şey vermeyeceğim.”



BEDELLİYİ MASAYA YATIRACAĞIZ

(Bedelli askerlik) “Bedelli askerlik şu anda hükûmetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekâtı. Böyle bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize saygısızlık olur. İnşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır.”

(Üniversitelerin bölünmesi) “İstanbul Üniversitesinin öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada maalesef düşüyor kalite. Biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırmıyoruz. Dertleri ideolojik. ‘Efendim bunlar da işte bizim camiadan.’ Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız.”