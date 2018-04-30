Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye giden 15 vekil partiye dönecek açıklaması soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun 15 vekili göndererek hata yaptığının altını çizen MHP lideri, "Böyle Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım." dedi.

"HATASINDAN VAZGEÇTİ"

Bahçeli şöyle konuştu: "Yapmış olduğu hatada vazgeçmiş demektir. 15 vekil kendi partisine yuvalarına dönmelerinde yarar var. Böyle Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım."

ABDULLAH GÜL'ÜN "ADAY OLMUYORUM" AÇIKLAMASI

Bahçeli, Abdullah Gül'ün aday olmuyorum açıklaması ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerini aldı. Keşke kardeşliği de sözlerinin arasına katarak konuşsaydı. daha anlamıl olurdu."