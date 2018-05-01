Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN Özbekistan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki iş birliğini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Köksaray'da düzenlenen ortak basın toplantısındaki sözlerine, gösterilen konukseverliğe teşekkür ederek başladı.

"Değerli kardeşim" ifadesini kullandığı Mirziyoyev ile önce ikili görüşme gerçekleştirdiklerini, ardından dar kapsamlı ve geniş kapsamlı heyetler arası görüşmelere başkanlık ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Türkiye ve Özbekistan arasındaki siyasi, ekonomik, askerî, ticari, kültürel, savunma sanayi konularının ele alındığını, bunlarla ilgili neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü anlattı.

Görüşmelerde stratejik ortaklığın altyapısını güçlendirecek adımların atıldığını ifade eden Erdoğan, "Ortaklık bildirisiyle beraber 25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar imzalanmış oldu" diye konuştu. Mirziyoyev'in "Bu masalarda biz bugüne kadar böyle anlaşmalar imzalamamıştık" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki artık uzun bir yolculuğa Türkiye- Özbekistan olarak bu anlaşmalarla çıkıyoruz. Atacağımız çok adımlar, yapacağımız çok işler var. İmzaladığımız ortak açıklamayla yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi mekanizmasını ihdas etmeyi artık karar altına almış bulunuyoruz."

Zor gibi görünen bu hedefin 33 milyon nüfuslu Özbekistan ile 81 milyon nüfusa sahip Türkiye için zor olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bunu başarırız. Her iki tarafta bu irade, alt yapı var. Bunu başaracağız" ifadesini kulandı.

Erdoğan, "Ayrıca biz TİKA olarak şu anda 60 milyon dolarlık bir yatırımı hedefliyoruz ve birçok alanda TİKA Özbekistan'da bu yatırımlarını inşallah eylül, ekim gibi başlatmış olacak" dedi.

Erdoğan, ülkedeki söz konusu açılımların Mirziyoyev'in liderliğinin ve vizyoner kişiliğinin tezahürü olduğuna işaret ederek "Bir kişi ark kazar, bin kişi su içer" Özbek atasözünü hatırlattı.

Erdoğan, Özbekistan'ın turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik verdikleri desteği artıracaklarını belirtti.

Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz...



Özbekistan Parlamentosuna hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkilerin artacağını belirterek "Buhara’nın, Semerkand’ın manevi iklimini yaşamak için insanlarımız buraya geliyor, yeniden bir tarih ayağa kalkıyor. Bu bir diriliştir" dedi.



"Maveraünnehir'in merkezinde yer alan Özbekistan'da olunca kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burası; Biruni, Mirza Ulug Beg, İbni Sina, Harezmi, Ali Kuşçu gibi bilim adamlarını yetiştirmiştir. İmam Buhari, İmam Matüridi, Bahiüddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimizi yetiştirmiştir. Ortak çabalarımızla medeniyetlerin beşiği bu kadim coğrafyayı sulh ve huzurun kaynağı haline getireceğimize inanıyorum. Kurtuluş Savaşımız Türkiye ile Özbekistan arasındaki dayanışmanın örnekleriyle doludur. Buhara meclisi üyelerini hiçbir zaman unutmayacağız.

Yer altı, yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklardır. 2017'de ticaret hacmimiz 1,5 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak. Büyük bir iş adamı grubuyla Özbekistan'a geldik. Onlara yeni bir heyecan vereceğiz. Girişimcilik ruhunu farklı şekilde anlatacağız. Artık Türkiye-Özbekistan'a geliş gidişler çok daha fazla olacak. Gerek Türkiye gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız. Bölgesel sahiplenme ve iş birliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır.

Turizm konusunda atacağımız adımlarla, inanıyorum halklarımızın kaynaşması daha da artacak. Bizde zaten çok ciddi Özbek nüfusu var ve bu Özbek kardeşlerimiz de aslında kendi ana vatanlarına daha sık gelmek isterler. Ama bu uçuşlar rahat olacak ki, onlar da sık sık buraya gelebilme imkânını bulsun. Şimdi bu yollar açılıyor.”



MADDİ DEĞİL KARDEŞLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nda Türk ve Özbek iş adamlarına hitap ederken de şunları kaydetti: “Çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum; ülkelerimizin birbirine ekonomik ve ticari yaklaşımı sırf kar ve maddi kazanç amaçlı değil, olmamalıdır. Ekonomik, ticari ilişkilerimizi aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiren birer sıçrama tahtası olarak görmeliyiz.”