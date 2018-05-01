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Hükûmet Sözcüsü Bozdağ'dan CHP'ye aday tepkisi!
01.05.2018 - 16:24 | Son Güncelleme: 01.05.2018 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır." dedi.
Etiketler : Hükûmet Sözcüsü,Bekir Bozdağ,CHP,
558392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/558392.aspx
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