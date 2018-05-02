Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK'nın seçim takvimi açıklamasının ardından adaylık süreci adeta yılan hikâyesine dönen CHP'de nihayet bir tarih zikredildi. CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ve hemen akabinde CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in adaylıklarını açıklamasının ardından başlayan süreçte Kılıçdaroğlu dışında onlarca kişinin ismi geçmişti. CHP içindeki 'aday CHP'li olsun" seslerinin yükselmesi ve Abdullah Gül'ün "aday olmayacağım" açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımızı 4 Mayıs cuma günü saat 10.00'da açıklıyoruz. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil" açıklaması yaptı. Bu açıklama Muharrem İnce'yi de umutlandırdı. Çünkü bu tarihin, CHP'li İnce için özel bir anlamı var. 4 Mayıs Muharrem İnce'nin doğum günü...



"SİZE TRUMP'I GETİRECEĞİM"

Öte yandan parti içerisinde "Aday CHP'li olmalı" uyarılarına rağmen parti üyesi olmayan bir aday üzerinde duran Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere sert karşılık vermeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının ille de CHP üyesi olması gerekmediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu isteğini açık bir şekilde deklare eden milletvekillerine de gözdağı verdi. Bu tartışmalardan sonra Muğla'ya giden CHP lideri, aynı sözleri bir grup kadından duydu. Havaalanında "Adayımız CHP'li olsun" diyen kadınlara cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, esprili bir dille "Size Trump'ı getireceğim" dedi ve yoluna devam etti.



KARAMOLLAOĞLU ADAY

Abdullah Gül'ü çatı aday göstermek isteyen ancak mutabakat sağlanamaması üzerinde bundan vazgeçmek zorunda kalan Saadet Partisi dün kendi adayını açıkladı. Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın beklendiği gibi adaylarının Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğunu duyurdu. Karamollaoğlu, "Kişilerin değil sistemin alternatifiyiz. Herkes bilsin ki, bu süreci de kişiler, partiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüteceğiz" dedi.



PERİNÇEK DE BAŞVURDU

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptığı söyledi. Perinçek, 100 bin imza toplayıp toplayamayacağına ilişkin, "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getiremeyeceğiz? Yurttaşlarımız, cumhurbaşkanlığı adaylığına Doğu Perinçek'i önermek için 9 Mayıs'a kadar imzaya gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin adet dilekçe var" dedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasıyla aday göstermek isteyen AK Parti Grubu, milletvekillerinin imzasını almaya devam ediyor. AK Parti, Erdoğan'ı 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayı gösterecek.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise 4 Mayıs Cuma günü partisinin cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce yaptığı açıklamada, CHP’den ayrılarak partisine katılan ve grup kurulmasını sağlayan milletvekillerinin imzasıyla aday gösterilmek istemediğini ve 100 bin seçmenin imzası ile aday olacağını ifade etmişti. Akşener'in adaylık müracaatını birkaç güne kadar yapması bekleniyor.

DÖRT PARTİDEN İTTİFAK ADIMI

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP) ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi. İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu.