Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP, İyİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaştığını resmen duyurdu. Bu dört partinin genel başkanı yarın saat 15.00'te kameraların karşısına geçecek ve ittifakın detaylarını anlatacak. Milletvekili genel seçimi için CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak yapacak. CHP, İYİ Parti, SP ve DP yarın 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak

Partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kendi adaylarını çıkaracak.

İkinci tura kalan isim 4 parti adayından kim olursa diğer partiler de o adayı destekleyecek.

Öte yandan CHP Parti Grubu yarın saat 11.00'da Cumhurbaşkanlığı adayı için grup kararı almak için toplanacak.



DEMOKRAT PARTİ AYRINTISI

İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP’den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP’den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor

MUHALEFETİN İSMİ NE OLACAK?

Muhalefet kanadının ittifak isminin ne olacağı merak konusu oldu. AK parti ile MHP'nin kurduğu 'cumhur ittifakı'nın karşısına muhalefetin 'demokrasi ittifakı' ya da 'millet ittifakı' ismiyle çıkması bekleniyor...