Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimle ilgili açıklama yaptı.

Güven şöyle konuştu:

''Suriye ve Irak'ta operasyonda olan askerlere özel bir düzenleme yapılmadı. Kaydını bulunduğu görev yerine alanlar kullanabilecek. Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Özel düzenleme yok.''