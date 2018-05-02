Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:

İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Hayırlı uğurlu olsun.

"MÜRACAATLARDA UZATMA OLMAYACAK"

Bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatlar son bulmuş olacak. Müracaaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır.

ADAYLARIN GBT'LERİNE BAKILACAK

Genel Başkan Yardımcımızın yönetiminde 15 avukattan oluşan güvenlik soruşturması grubu oluşturuldu. Müracaatlar incelenecek. FETÖ'den sızma var mı? Yasa dışı örgütlerden sızma var mı? Herhangi bir şey varsa müracaatları reddedilecek. Siz GBT mi diyorsunuz ona bakılacak.

26'sında da aday tanıtım toplantısı yapılacak.

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Bizim MHP Meclis grubumuz öğleden sonra bir araya gelecek. Grup kararı alacaklar. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca Cumhurun İttifakı konusunda çalışmaları gözden geçireceğiz. İttifak bugün için 2 partiden oluşmaktadır.