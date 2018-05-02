Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir araya gelmiş görüşmede BBP'nin ittifakta nasıl yer alacağı konuşulmuştu.

Destici, ittifak için, "Biz elbette ki parti olarak kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil, cumhur ittifakının ana bileşenleri olan MHP, AK Parti ve BBP’nin birlikte vereceği bir karardır" açıklamasını yapmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, Cumhur İttifakında, Büyük Birlik Partisi’ne parti listesinde yer verileceğini açıkladı.