Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ile MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı”na karşı dört muhalefet partisi birleşme kararı aldı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde birlikte hareket edecek. 4’lü ittifak, bugün mutabakat metnini duyuracak ve saat 15.00’te protokolü imzalayacak. İttifakının isminin ne olacağı ittifak içinde tartışmalara yol açtı. Görüşmelerde ‘Millet’ ve ‘Demokrasi’ isimleri öne çıktı. İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her partinin kendi adayını desteklemesi kararlaştırıldı. İttifak kuracak siyasi partiler, protokollerini 6 Mayıs’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na sunacak. İttifakla ilgili bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç “Saat 11.00’de genel başkanımız grup toplantısı yapacak. Saat 15.00’ten sonra da genel başkanların programlarına bakılarak belirlenen bir yerde ittifak duyurulacak” bilgisini verdi.



TABAN BULUŞACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi baştan bu yana belli bir seviyede görüşmelerini devam ettirdi, şimdi de taban ittifakıyla birlikte süreci tamamlayacak. Biz ilkeler etrafında birleştik. Hep böyle belli spekülasyonlar yapıldı, bir bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışıldı ama biz baştan beri ilkeleri koyduk ve o ilkeler etrafında bir arada olma, birlikte bu süreci yönetme kararı alındı. Zannederim bir isim konur ama ben şahsi olarak ‘demokrasi ittifakı’ diyorum” dedi.



HDP RAHATSIZ OLDU

CHP’nin sağ partilerle ittifakı eski ortağı HDP’yi rahatsız etti. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu CHP’yi kastederek “Aslında HDP’nin dışında bir ittifakı kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak, kimi transfer ederlerse etsinler, kimi çağırırlarsa çağırsınlar, isterse Che Guevara’nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu aynı zamanda CHP’nin sol seçmenine de yazıktır. Şimdi, Türkiye’de iki sağ ittifak yarışacak. O zaman onlar oraya HDP buraya” diye konuştu.



ÖFKELİLER İTTİFAKI

Muhalefet ittifaka isim ararken, “Cumhur” cephesinden yakıştırmalar geç kalmadı. BBP Genel Başkanı muhalefetin kararını “Eski Türkiye ittifakı” diye değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Öfkeliler ittifakı”, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “Dört benzemez ittifakı” yakıştırmasında bulundu. Bir kısım muhalefet cephesi de dörtlü birlikteliğe, partilerin yüzde 10 seçim barajının altında kalma ihtimalini düşürdüğü için “sıfır baraj ittifakı” diyor.