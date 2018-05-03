Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi.

İleriki günlerde bu nasıl olacak bilemiyorum. FETÖ darbe hareketinden bir siyasi hareket var. Siyasi hareketin olduğu yerde siyasi seçmen olur.

Merak ettiğim konu şudur; AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini takip etmiş midir? 100 bin kişinin içerisinde FETÖ desteğiyle, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa, FETÖ'nün siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı belirlenebilir.

FETÖ hangi aday etrafında toplanacak önemli.

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