AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs'ta yapılacak il kongresi öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Şenocak toplantıda 24 Haziran seçimlerindeki hedeflerini de açıkladı. Bayram Şenocak, "24 Haziran seçimlerindeki oy hedefimiz yüzde 60 artı 1" dedi.
İşte AK Parti'nin İstanbul'daki oy hedefi
03.05.2018 - 11:47 | Son Güncelleme: 03.05.2018 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'daki oy hedeflerinin yüzde 60 artı 1 olduğunu söyledi.
Etiketler : AK Parti,İstanbul,oy hedefi,
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